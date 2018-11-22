اجتماع طارئ للهيئة العليا بحزب الوفد اليوم

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ فى الخامسة مساء اليوم "الخميس" لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائي أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاص وردت أسماؤهم فى البيان سالف الذكر ما أحدث تأثيرًا بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.





وكان قد قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد أمس ، فصل عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد لخروجهم على الالتزام الحزبى، ورفضهم قواعد العمل الديمقراطي، محاولين تشويه الوفد، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا.



