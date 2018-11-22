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الزراعة تنهي استعداداتها لمكافحة إنفلونزا الطيور في الشتاء.. حملات تحصين دورية .. شهادات أمان حيوي للمزارع .. وتطهير حقلي قطره 9 كيلو للبؤر المصابة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
الزراعة تنهي إستعدادتها لمكافحة إنفلونزا الطيور في الشتاء
حملات تحصين دورية على الأسواق والمنازل
إصدار شهادات أمان حيوي للمزارع للتأكد من إلتزامها بالمواصفات
تطيهر حقلي قطره 9 كيلو للبؤر المصابة بالمرض لمنع إنتشارها
حملات تفتيش مكبرة على مزارع الدواجن وأسواق تداول الطيور

أنهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، خاصة مع إقتراب فصل الشتاء الذي تنشط فيه الأمراض الفيروسية، تهدف إستراتيجية الوزارة الى السيطرة على انتشار المرض وذلك من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور، وذلك طبقا للبلاغات والاشتباكات التى ترد الى مديريات الطب البيطرى وتتولى المتابعة الميدانية لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتتخذ الادارة المركزية للطب الوقائي التابعة لوزارة الزراعة عددا مــن الإجراءات الوقائية فى سبيل مكافحة مرض انفلونزا الطيور تتمثل فى عمل حملات تحصين دورية للطيور المنزلية وأسواق بيع الطيور والحضانات و الرياشات وتحصين حلقى حول البؤر لمحيط 9 كم حول البؤرة، وكذلك الإعدام والتخلص الصحي من الدواجن المعدمة وتطهير المزارع والمعدات وعمل حملات إرشادية للتوعية، وذلك لإحكام السيطرة على المرض هذا وتتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.

وأكد تقرير صادر عن هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين (1,301,385) طائر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور.

فيما كثفت الزراعة من حملاتها على مزارع تربية الطيور، حيث تم معاينة (815) مزرعة طيور للتأكد من تراخيصها وتطبيقها للشروط والمواصفات الخاصة بعملية تربية الطيور، وتطبيقات الأمان الحيوي.

ووافقت الزراعة منح 4183 تصريحا لنقل الطيور بين المحافظات، حيث بلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات بعد إصدار التصاريح (4,160,330) طائرا.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قررت حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات، إلا بتصاريح نقل، وذلك لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور، وتنظيف وتطهير الأسواق واستمرار التقصى النشط فى المزارع والأسواق للوقوف على الوضع الوبائي للمرض، والرقابة على محال بيع الطيور الحية، وتكثيف حملات التوعية والإرشاد للمربين والتربية، فى إطار الحفاظ على الثروة الداجنة، وتنفيذ مخطط الدولة فى زيادة الإنتاج.
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