بعد تصريحات فرج عامر باستيراد مصر تقاوي بمليار دولار.. الفلاحين: لا بد من بدء إنتاجها لأنها بوابة الأمن القومي.. والصحراء الغربية بإمكانها قلب موازين العالم

نقابة الفلاحين تطالب الرئيس بالتوجيه ببدء إنتاج التقاوي

الصحراء الغربية بإمكانها قلب موازين العالم في إنتاج التقاوي والبذور



أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشجاعة وصراحة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، عندما أعلن أن الوزارة تستورد تقاوي خضر، بمليار دولار تقريبا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.



وقال "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الزراعة أن الوزير أعلن أيضا أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي، لها دور كبير في توفير التقاوي المطلوبة بالزراعة، خصوصًا في زراعة الخضار، مشيرًا إلى أن نسبة 98% من بذور المحاصيل الحقلية تنتج في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوي والأصناف، على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2% من بذور الخضار تنتج محليا، ويتم استيراد الباقي، وهذه مشكلة لأنه في ظل غياب منتج وطني من محاصيل الخضار، تستورد الشركات التقاوي، ويكون هناك تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح متسائلا : كيف تكون مصر بلد زراعية وتستورد بمليار دولار تقاوي للخضر.



كما تساءل المهندس محمد فرج عامر عن خطة وزارة الزراعة للحد من فاتورة استيراد التقاوي، مؤكدا أن الاعتماد وبنسبة 98 % على استيراد تقاوي الخضر يعد كارثة وفضيحة تتطلب وقفة.



استطلع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.



في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مصر تستورد تقاوي خضر بأكثر من ملياري دولار، مشيرا إلى أن مصر لا تنتج التقاوي، ويجب على مركز البحوث الزراعية البدء في وضع حلول للبدء في إنتاجها.



وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الدولة التوسع في زراعة وإنتاج التقاوي، وأن تحدد لها ميزانية مفتوحة؛ حتى نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي، مخاطبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء تعليمات لسرعة البدء في إنتاجها.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن هناك حربا على مصر من بعض الدول التي تصدر التقاوي إلى مصر، مؤكدا أن بعض التقاوي تكون محملة بالفيروسات والأمراض مثل فيروس تقاوي الطماطم "023" والعفن البني في البطاطس وغيرها.



كما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح أن إنتاج البذور والتقاوي هو بوابة الأمن القومي المصري ويجب أن تقوم الدولة بتوفير ميزانية مفتوحة على البحث العلمي لإنتاج البذور والتقاوي يتولى الإشراف عليها جميع الجهات السيادية.



وأضاف "برغش" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن لجنة الزراعة بالبرلمان غائبة عن أمور كثيرة عن الزراعة المصرية ويجب عليها أن يكون لها دور فعال خلال الفترة المقبلة.



وتابع الفلاح الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة الاهتمام بالأراضي الصحراوية، فالصحراء الغربية من أحسن الأراضي في العالم لإنتاج البذور والتي تستطيع أن تقلب موازين العالم فى إنتاج البذور والتقاوي مع توفر المناخ الجيد.