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يوسف بائع الترمس بدكرنس: بساعد والدي ومش بتكسف من الشغلانة.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الطفل يوسف محمد، بائع ترمس في مدينة دكرنس، إنه يعمل على بيع الترمس من أجل مساعدة والديه في المعيشة ومعاونتهم على أمور الحياة، معقبا: "بشتغل مع بابا في الترمس علشان بابا في الأول مكنش بيعرف يشتغل، كان بيشتغل عند الناس ومكنش بيعرف يجيب فلوس".

وأضاف "يوسف محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "بابا قالي نطلع نبيع ترمس، قولتله طيب"، لافتا: "الصبح بذاكر وبخلص دروسي وبالليل بشتغل مع بابا في بيع الترمس".

وأكمل: "ناظر المدرسة كرمني، علشان قابلني وشافني وأنا ببيع ترمس، وكنت مبسوط إنه كرمني، وقالي شاطر"، مؤكدا: "شغلانة الترمس مفيش فيها إحراج ومش بتكسف منها، لأنها حلال".
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