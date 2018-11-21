المصريين الأحرار يشارك في أعمال مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي وأحزاب أفريقيا

يشارك حزب «المصريين الأحرار» في أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشهجيانج، بدعوة رسمية من الحزب الشيوعى الصينى (الحاكم).



يعقد المؤتمر خلال الفترة من ما بين 21 : 30 نوفمبر الجاري، لتوطيد الصداقة والتعاون بين الجانب الصيني ووفد الإطلاع لكوادر الأحزاب السياسية لدول شمال أفريقيا لحضور أعمال وجلسات المؤتمر وزيارة عددا من المناطق التاريخية ولقاءات مع المسؤولين بدولة الصين الشعبية.



ويمثل حزب المصريين الأحرار فى أعمال المؤتمر أمير يوسف – عضو المكتب السياسي للحزب والذى يلقي كلمة فى الجلسة الافتتاحية غدا الخميس تحت عنوان « يد بيد لبناء عالم أفضل».



ويتخلل أعمال المؤتمر عدة جلسات بحضور مسئولين ودوائر صنع القرار فى الصين وممثلوا الأحزاب السياسية حول العالم ومنها الحديث عن الحزام والطريق والإصلاح والانفتاح.