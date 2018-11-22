القابضة للمياه تستهدف تحسين الخدمة وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد الطبيعي.. وإطلاق خدمة الخط الساخن على الموبايل للإسراع في إصلاح الأعطال

ممدوح رسلان:
30% نسبة الفاقد من مياه الشرب يوميا
معوض:
معوض:
مصر تحت خط الفقر المائى.. ونسعى لترشيد الاستهلاك
القابضة للمياه:
القابضة للمياه:
إطلاق تطبيق 125 للموبايل لاستقبال شكاوى المواطنين
كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن ارتفاع نسبة الفاقد من مياه الشرب المنتجة من الشركة بواقع 25 مليون متر مكعب يوميا بنسبة تقترب من 30%.
وأوضح رسلان لـ" صدى البلد، أن الشركة تسعى لضبط وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا تقليل نسبة الفاقد بإجراءات متنوعة.
وأوضح الدكتور أحمد معوض نائب رئيس القابضة لمياه الشرب، أن الشركة تسعى لتغيير 6 ملايين عداد لتقليل نسبة الفاقد من المياه.
وتابع معوض، أن جزء من الفاقد طبيعى، ولكن فى حالة الترشيد الاستهلاكي يتم تقليل النسب لحد كبير، مؤكدا أن نصيب المواطن المصري من المياه سنويا 600 متر مكعب وهو أقل من خط الفقر المائى الذى يصل لـ 1000 متر مكعب سنويا.
وأشار إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة قاموا بالعديد من الحملات للحث على الترشيد وبعضها عقد فى مدارس ومساجد وكنائس، ونسعى لاستمرار هذه الحملات والترويج لها بكافة المحافظات.
فيما أكد الدكتور محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS تستهدف بناء القدرات ونقل الخبرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التواصل الداخلي مع الإدارات المختلفة بالشركة والتواصل الخارجي بالجهات الحكومية المختلفة.
وأشار "حسن"، إلى أن نظم المعلومات الجغرافية قامت بتوقيع جميع البيانات الخاصة بخرائط الأساس وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالي من التفاصيل لمساعدة متخذي القرار.
ولفت إلى أنه يتم تحديد أماكن الشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول "الموبايل" 125، وتوقيعها على إلـ GIS.
واستعرض نموذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة في بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها.
ونوه إلى أن الشركة القابضة أطلقت تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، التي تتيح للشاكي تحديد مكان وإحداثيات الشكوى ما يساعد في تحليل البيانات ونمطها وتصنيف الكسور طبقًا للتوقيت الزمني وتحديد المناطق التي تعاني من بعض مشكلات في خدمة المياه والصرف بصورة متكررة لحل تلك المشكلات، وكل هذه الإجراءات تستهدف تقليل الفاقد وتحسين الخدمة ودعم ترشيد المياه.
كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن ارتفاع نسبة الفاقد من مياه الشرب المنتجة من الشركة بواقع 25 مليون متر مكعب يوميا بنسبة تقترب من 30%.
وأوضح رسلان لـ" صدى البلد، أن الشركة تسعى لضبط وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وكذا تقليل نسبة الفاقد بإجراءات متنوعة.
وأوضح الدكتور أحمد معوض نائب رئيس القابضة لمياه الشرب، أن الشركة تسعى لتغيير 6 ملايين عداد لتقليل نسبة الفاقد من المياه.
وتابع معوض، أن جزء من الفاقد طبيعى، ولكن فى حالة الترشيد الاستهلاكي يتم تقليل النسب لحد كبير، مؤكدا أن نصيب المواطن المصري من المياه سنويا 600 متر مكعب وهو أقل من خط الفقر المائى الذى يصل لـ 1000 متر مكعب سنويا.
وأشار إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة قاموا بالعديد من الحملات للحث على الترشيد وبعضها عقد فى مدارس ومساجد وكنائس، ونسعى لاستمرار هذه الحملات والترويج لها بكافة المحافظات.
فيما أكد الدكتور محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة من خلال منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS تستهدف بناء القدرات ونقل الخبرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التواصل الداخلي مع الإدارات المختلفة بالشركة والتواصل الخارجي بالجهات الحكومية المختلفة.
وأشار "حسن"، إلى أن نظم المعلومات الجغرافية قامت بتوقيع جميع البيانات الخاصة بخرائط الأساس وشبكات المياه والصرف بجودة عالية ومستوى عالي من التفاصيل لمساعدة متخذي القرار.
ولفت إلى أنه يتم تحديد أماكن الشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول "الموبايل" 125، وتوقيعها على إلـ GIS.
واستعرض نموذج التشغيل والصيانة والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح بالبحث واسترجاع المعلومات وتحديثها وترجمة كم هائل من البيانات وتجميعها وتشخيص أسباب المشكلات المتكررة في بعض المناطق ما يساعد على سرعة إنهاء عمليات الإصلاح بها.
ونوه إلى أن الشركة القابضة أطلقت تطبيق 125 للهاتف المحمول لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، التي تتيح للشاكي تحديد مكان وإحداثيات الشكوى ما يساعد في تحليل البيانات ونمطها وتصنيف الكسور طبقًا للتوقيت الزمني وتحديد المناطق التي تعاني من بعض مشكلات في خدمة المياه والصرف بصورة متكررة لحل تلك المشكلات، وكل هذه الإجراءات تستهدف تقليل الفاقد وتحسين الخدمة ودعم ترشيد المياه.