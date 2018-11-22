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اقتصاد

الإسكان: بدء تسليم 600 وحدة بمشروع دار مصر في دمياط الجديدة 2 ديسمبر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:15 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 2/12/2018، وحتى يوم الإثنين 14/1/2019، فى تسليم 600 وحدة (25 عمارة)، أرقام (12 – 11 – 10 – 6 – 7 – 9 – 8 – 21 – 22 – 13 – 16 – 96 – 14 – 15 – 18 – 17 – 85 – 19 – 20 – 25 – 26 – 5 – 3 – 82 – 4)، بموقع 2، بالمجاورة 34، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: إن الجهاز قام بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 2/12/2018 : 14/1/2019، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام، موضحًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12 يوم الأحد 2/12/2018، ووحدات العمارة رقم 11 يوم الإثنين 3/12/2018، ووحدات العمارة رقم 10 يوم الثلاثاء 4/12/2018، ووحدات العمارة رقم 6 يوم الأربعاء 5/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 6/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الأحد 9/12/2018، ووحدات العمارة رقم 9 يوم الإثنين 10/12/2018، ووحدات العمارة رقم 8 يوم الثلاثاء 11/12/2018، ووحدات العمارة رقم 21 يوم الأربعاء 12/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 13/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22 يوم الأحد 16/12/2018، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الإثنين 17/12/2018، ووحدات العمارة رقم 16 يوم الثلاثاء 18/12/2018، ووحدات العمارة رقم 96 يوم الأربعاء 19/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 20/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14 يوم الأحد 23/12/2018، ووحدات العمارة رقم 15 يوم الإثنين 24/12/2018، ووحدات العمارة رقم 18 يوم الثلاثاء 25/12/2018، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الأربعاء 26/12/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 27/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 85 يوم الأحد 30/12/2018، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الإثنين 31/12/2018، ووحدات العمارة رقم 20 يوم الثلاثاء 1/1/2019، ووحدات العمارة رقم 25 يوم الأربعاء 2/1/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 26 يوم الأحد 6/1/2019، ووحدات العمارة رقم 5 يوم الثلاثاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 3 يوم الأربعاء 9/1/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 10/1/2019، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82 يوم الأحد 13/1/2019، ووحدات العمارة رقم 4 يوم الإثنين 14/1/2019.
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