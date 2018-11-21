إجراء مقابلات لـ 47 متقدمًا لوظائف التوجيه الفني بكفر الشيخ

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية، لـ 47 متقدمًا لشغل وظائف التوجيه الفني لمدارس التعليم الفني.



ترأست اللجنة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة المقابلات الشخصية؛ لاختيار القيادات الإشرافية بالمدراس والإدارات التعليمية التي شكلها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.



وقالت وكيل الوزارة ، إنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين للوظائف الإشرافية بإدارات ومدارس المحافظة.