ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إجراء مقابلات لـ 47 متقدمًا لوظائف التوجيه الفني بكفر الشيخ

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:48 م
الدكتورة بثينة كشك،
الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم
محمود زيدان
أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، المقابلات الشخصية، لـ 47 متقدمًا لشغل وظائف التوجيه الفني لمدارس التعليم الفني.

ترأست اللجنة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة المقابلات الشخصية؛ لاختيار القيادات الإشرافية بالمدراس والإدارات التعليمية التي شكلها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.

وقالت وكيل الوزارة ، إنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لكل المتقدمين للوظائف الإشرافية بإدارات ومدارس المحافظة.
loading...

ترشيحاتنا

انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

القاهرة تقترب من حسم اتفاقية المقر.. أبو ريدة يتصدى لمؤامرات نقل الكاف

لاعب المريخ السوداني يسجل أسرع هدف في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.. فيديو

الأهلى يتلقى خبرا سارا فى الامارات قبل مواجهة الوصل فى كأس زايد

ترامب: شكرا للسعودية على تخفيض أسعار النفط

شاهد.. أول رد لمحمد رمضان بعد حكم حبسه

التحريات الأولية: ديلر وراء قتل فتاتين بالعبور.. ومكان الواقعة يتردد عليه متعاطو المخدرات

أثرن حيرة جمهور القاهرة السينمائى.. نجمات بدون رصيد فنى على السجادة الحمراء

التقدير خسرنا كتير.. لافتات الحكم الشعبية تنتشر بين الشباب السكندري.. صور

الوزراء : 100 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة فى حادث المنيا الإرهابي

دولة عربية الأشد حرارة على وجه الأرض.. وأرقام قياسية لـ 30 بلدا

الأهلى يتلقى صدمة جديدة فى مركز حراسة المرمى قبل مواجهة الوصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

أشرف شيحة: تدريب الكوادر الشبابية لتأهيلهم للعمل في قطاع السياحة..فيديو
رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو
الصحة تكشف أهم ما يميز مبادرة مسح فيروس سي.. فيديو
على عيسى: الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي محور التنمية.. فيديو
موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟