فوقي يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أنه لا يوجد سبب لتأخير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى الآن.



وطالب أحمد فوقي في تصريح "لصدى البلد" بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة موضحا أن المجلس يعمل على رفعة حالة حقوق الإنسان كما أنه يبدي الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.



وأضاف أحمد فوقي أنه لا يوجد مشكلة في اختيار أو ترشيح شخصيات لهم خبرة فهناك العديد من الشخصيات العامة والحقوقية المشهود لهم بالخبرة والوطنية وقادرين على إدارة المجلس.