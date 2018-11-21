ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فوقي يطالب بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية أنه لا يوجد سبب لتأخير تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى الآن.

وطالب أحمد فوقي في تصريح "لصدى البلد" بسرعة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة موضحا أن المجلس يعمل على رفعة حالة حقوق الإنسان كما أنه يبدي الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف أحمد فوقي أنه لا يوجد مشكلة في اختيار أو ترشيح شخصيات لهم خبرة فهناك العديد من الشخصيات العامة والحقوقية المشهود لهم بالخبرة والوطنية وقادرين على إدارة المجلس.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعلن نسبة المصابين بعد مسح فيروس سي.. فيديو

القاهرة تقترب من حسم اتفاقية المقر.. أبو ريدة يتصدى لمؤامرات نقل الكاف

أمن القليوبية: جثتا فتاتي العبور أم وابنتها مدمنتان للمخدرات

رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو

أحمد موسى يعرض لقطات قتل سائحة أمريكية على يد ميليشيات أردوغان

مصر تتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية

حبس الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف مدير عام قنوات MBC مصر

اعتقال شاب مصري في إيطاليا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

إصابة 24 شخصا في حادثتي تصادم بين 4 سيارات بقنا

انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

أزارو يثير أزمة لبعثة الأهلى بالإمارات قبل مواجهة الوصل..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

أشرف شيحة: تدريب الكوادر الشبابية لتأهيلهم للعمل في قطاع السياحة..فيديو
رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو
الصحة تكشف أهم ما يميز مبادرة مسح فيروس سي.. فيديو
على عيسى: الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي محور التنمية.. فيديو
موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟