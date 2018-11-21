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أخبار العالم

الجارالله: القمة الخليجية المقبلة ستساهم في دعم العمل الخليجي المشترك

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:57 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الأربعاء، أن القمة الخليجية المقبلة ستساهم في دعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الجارالله - في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل السفارة العمانية بمناسبة العيد الوطني ال48، عن تمنياته بنجاح القمة الخليجية المزمع عقدها في التاسع من الشهر المقبل في الرياض.

وقال الجارالله إن القمة الخليجية ستطلع على توصيات اللجان التي عقدت في الكويت لاعتمادها، واتخاذ ما يعزز دعم مسيرة المجلس، لافتا إلى أن القمة ستشهد أيضا بحث كل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء.

وعن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الكويت مؤخرا، أوضح الجارالله أن لقاءه بالوفد كان إيجابيا؛ حيث تم خلاله مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة الى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت، واستعراض الإنجازات التي تحققت على صعيد تلك العلاقة.

وأشار إلى أن الجانب الكويتي أطلع أعضاء الكونجرس على وجهة نظر الكويت حيال قضايا المنطقة، مثل الوضع في اليمن وسوريا والعلاقة مع إيران.
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