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الصحة تكشف أهم ما يميز مبادرة مسح فيروس سي.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، أشادا بما يتم في مصر بشأن عملية الكشف المبكر على "فيروس سي"؛ بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن أهم ما يميز المبادرة الاولى؛ هى الشفافية، وشهاد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية؛ أكبر دليل.

أشار إلى أن الوزارة أجرت الكشف على حوالي 10 ملايين مواطن حتى اليوم، من بينهم سجناء ومجندين بمعسكرات الأمن المركزى .

وأوضح أن المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن، مشيرا إلى ان محافظة القاهرة ستكون ضمنها.

وأكد أن أى مشكلة تمت فى المرحلة الأولى سيتم تلاشيها فى المرحلة الثانية، مشيرا الى ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستقوم بجولة غدًا في محافظة القليوبية.

وطالب متحدث الصحة من المواطنين بالاستجابة للحملة والذهاب الى الوحدات الصحية والمراكز؛ للكشف على أنفسهم، مؤكدا أن اى مواطن تم الكشف عليه؛ سيتم علاجه بالمجان مدى الحياة، كما سيحصل مرضى الضغط والسكر على علاج مدى الحياة ايضا.

وأوضح أن الـ11 محافظة هي: "القاهرة، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، بنى سويف ،أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء".
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