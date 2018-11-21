نائب رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في الاجتماع الأول لاتحاد الطلاب

شهد الدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاجتماع الأول لاتحاد طلاب جامعة مدينة السادات؛ بالقاعة الرئيسية في الجامعة.





حضر الاجتماع، هيثم قنديل مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الإجتماعى والرحلات، وأيمن على الشريف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2018 /2019.



