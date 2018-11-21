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تعليم

نائب رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في الاجتماع الأول لاتحاد الطلاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:58 م
مجلس اتحاد طلاب جامعة
مجلس اتحاد طلاب جامعة مدينة السادات
محمد امين
شهد الدكتور هانى يوسف حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاجتماع الأول لاتحاد طلاب جامعة مدينة السادات؛ بالقاعة الرئيسية في الجامعة. 

حضر الاجتماع، هيثم قنديل مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الإجتماعى والرحلات، وأيمن على الشريف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2018 /2019.

وقدم نائب رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب بفوزهم بانتخابات مجلس اتحاد الطلاب، وطالبهم بأن يكونوا على قدر من الثقة التى يوليها طلاب الجامعة لهم وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، ووعدهم بإزالة أى صعوبات تواجههم داخل الجامعة وخارجها.
نائب رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في الاجتماع الأول لاتحاد الطلاب
نائب رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في الاجتماع الأول لاتحاد الطلاب
نائب رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في الاجتماع الأول لاتحاد الطلاب
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