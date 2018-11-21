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أحمد موسى: مصر نفذت المسح الطبي خلال 50 يوما في حين تعجز دول عن إجرائه

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:03 م
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم فحص 10 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، حيث تم اكتشاف إصابة 422 ألف مواطن بالفيروس.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الفيوم من أعلى المحافظات من حيث إصابة مواطنيها بفيروس سي والإسكندرية الأقل».

وأضاف موسى «الإسكندرية المحافظة الأعلى من حيث الإصابة بالسكر، ودمياط الأقل، وبورسعيد الأعلى من حيث إصابة مواطنيها بالضغط»، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة المحافظة الأكثر إصابة بمرض السمنة».

وأكد موسى أن الوزارة ستوفر العلاج بالمجان لكافة الحالات التي تم الكشف عن إصابتها بالأمراض غير السارية.

وأردف: «مصر نفذت مسحا لـ10 ملايين مواطن خلال 50 يوما، وهناك دول لا تستطيع تنفيذ المسح طوال تاريخها».
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