رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو

علق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على رقص طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط على أنغام مهرجانات حمو بيكا، قائلا:" ده مش حفل تخرج الدفعة، ولكنه احتفال من الطلبة بانتهاء الامتحانات".





وأضاف " الجمال" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" محتوى الاغاني لا يتناسب مع وقار الحرم الجامعي، وقمنا بالتنبيه على رعاية الشباب بمراعاة المحتوى الغنائي الذي يذاع داخل الجامعة".



