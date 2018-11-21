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رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:09 م
حمو بيكا
حمو بيكا
هاني حسين
علق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على رقص طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط على أنغام مهرجانات حمو بيكا، قائلا:" ده مش حفل تخرج الدفعة، ولكنه احتفال من الطلبة بانتهاء الامتحانات".

وأضاف " الجمال" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" محتوى الاغاني لا يتناسب مع وقار الحرم الجامعي، وقمنا بالتنبيه على رعاية الشباب بمراعاة المحتوى الغنائي الذي يذاع داخل الجامعة".

وتابع:" ستكون هناك رقابة على المحتوى الغنائي في أي مشهد متكرر يحدث داخل الحرم الجامعي"، مضيفا:" تكرار هذا المشهد قد يكون سببه الذوق العام".
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