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حوادث

مصرع شاب غرقا في ترعة الإسماعيلية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
محمد صبرى
لقى شاب مصرعه غرقا بعد أن انزلقت قدمه بترعة الإسماعيلية دائرة قسم المطرية، تم تحرير محضر، وكلفت النيابة، المباحث بالتحرى عن ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى إشارة من مستشفى المطرية العام باستقبالها شاب فى العقد الثانى من عمره متوفى إثر غرقه بترعة الإسماعيلية.

انتقل رجال المباحث لمعاينة الجثة وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتوصل لأسرة المتوفى لتسليمهم الجثة وجار استكمال التحريات حول الواقعة.
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