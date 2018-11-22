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رياضة

لقاء الجريحين بالممتاز ب.. أبي صقل يستضيف منتخب السويس

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:15 ص
لاعبو منتخب السويس
لاعبو منتخب السويس
عبدالله هشام
يحل فريق منتخب السويس، ضيفًا ثقيلًا على منافسه أبي صقل اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.

وتعتبر المباراة هي الفرصة الأخيرة لميمي فريد، المدير الفني لفريق السويس؛ بعد سلسلة من النتائج السلبية، وعدم السيطرة على اللاعبين؛ مما أثار غضب الجمهور.

بينما يسعى فريق أبي صقل الجريح لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل قلة الإمكانيات، وعدم تحقيق أي فوز منذ بداية المسابقة.

جدير بالذكر أن فريق منتخب السويس يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٧ نقاط، ويحتل فريق أبي صقل المركز الأخير برصيد نقطتين.

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