نائب رئيس جامعة السادات يشيد بفعاليات افتتاح مركز التطوير المهني

أشاد الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفعاليات افتتاح مركز التطوير المهني «uccd»، وقدم شكره لكل إدارات قطاع خدمة المجتمع الذي قام بتنظيم هذه الفعالية الكبيرة ووحدة الورش الإنتاجية وكل من ساهم في إخراج هذا الافتتاح بهذه الصورة المشرفة للجامعة.





وأشار إلى أن الجامعة أعلنت تقديمها للدعم الكامل لهذا المركز وظهر ذلك في حضور كل القيادات الجامعية البارزة في المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة، الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور هاني يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور شادن معاوية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , بجانب قيادات محافظة المنوفية متمثلة في اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، دكتور ايهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة وريبيكا لتوركا نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.



