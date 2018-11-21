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اقتصاد

غرفة الدواء: منظومة التتبع الدوائي تهدف لمنع غش الدواء

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
صرح الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، بأن كل مصانع الدواء تستعد للبدء فى تطبيق التتبع الدوائى آخر العام، مضيفا "أن منظومة التتبع الدوائى تهدف لمنع غش الدواء حفاظا على المريض المصرى و حفاظا على جودة الدواء المصنع فى مصر ورفع معدلات التصدير.

ومن جانبه قال الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء، إن كل شركات الأدوية سوف تبدأ بتطبيق منظومة التتبع الدوائى على مستحضر واحد على الأقل لكل شركة نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الإمكانات لكل الشركات لتطبيق المنظومة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى من سوفت وير وهارد وير.

وأوضح أن وزارة الصحة ستلتقى بممثلي الصيادلة لدراسة متطلبات الصيدليات لتطبيق المنظومة وكيفية توفير تلك المتطلبات، ولقاء مع الموزعين أيضا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع غرفة صناعة الدواء، اليوم، الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ تلك المنظومة، بحضور الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وممثلين للإنتاج الحربى الذى أنتج برامج تطبيق المنظومة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن منظومة التتبع الدوائى ستسمح بمعرفة خط سير الدواء منذ الإنتاج وحتى وصوله للمريض، موضحة أن هناك تطبيق موبايل يسمح للمريض التأكد من الدواء الذي اشتراه.
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