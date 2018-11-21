أول قرار من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه

علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان أنه سيقوم بإرسال المحامى الخاص به للجهة التي أصدرت حكما بالحبس عليه لمدة ستة شهور ليتخذ اللازم ضد القضية التي يتصدرها مدير عام قنوات mbc مصر محمد عبد المتعال.



وقال المصدر: إن محمد رمضان يؤدى خدمته العسكرية فى سلاح الصاعقة ولا ينظر للأزمة تاركا كل هذه الأمور إلى محاميه الخاص.



وكانت محكمة جنح قسم الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، عاقبت اليوم الفنان محمد رمضان بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بأداء 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في قضية السب والتشهير بمحمد عبد المتعال مدير عام قنوات MBC مصر، في الجنحة رقم ١٠٨٦٦ لسنة ٢٠١٨.