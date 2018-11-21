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المبعوث الأمريكي لسوريا: وجود القوات الأمريكية في سوريا هدفه هزيمة تنظيم داعش

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:59 م
جيمس جيفري المبعوث
جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
أ ش أ
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن وجود القوات الأمريكية في سوريا هدفه هزيمة تنظيم داعش، مستبعدا إمكانية تحقيق ذلك قبل رحيل القوات الإيرانية من هذا البلد.

وقال جيفري ـ في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء إن الضغوط التي تمارسها واشنطن تهدف إلى إجبار طهران على سحب قواتها وتلك المتحالفة معها من الأراضي السورية، معتبرا أن "القوات الأجنبية خاصة الإيرانية يمكن أن ترغم أو أن نجد طريقة كي تغادر سوريا، هذا هدف هام من وراء سياستنا".

وأشار إلى أن وجود إيران في سوريا لا علاقة له بالدفاع عن نظام الأسد، وإنما ترغب من خلاله طهران بسط سيطرتها.

وأردف قائلا إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران وتعمل مع المنظومة الدولية للتأكد من أن مساعدات الإعمار لا تذهب إلى مناطق النظام السوري إلى أن يساهم ويتعاون مع الجهود الدولية لإنهاء النزاع وإزالة العقبات أمام السلام مثل وجود قوات إيرانية.

وأضاف أن الأسد يعتقد أنه إذا استمر في عناده ورفض الحلول التوفيقية فإنه يستطيع أن يسيطر على البلاد، وأن يرغم الدول الأخرى على إرسال اللاجئين الذين تريدهم دمشق ويرغم المجتمع الدولي على توجيه أموال الإعمار إلى الحكومة السورية.
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