أحمد موسى: تأثير إلغاء الجمارك على السيارات كارثي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر وقعت على اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الجمارك منذ 2001، حيث دخلت حيز التنفيذ 2004.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « مصر بدأت تنفذ الاتفاقية منذ 2010 بتخفيض 10% من الجمارك كل عام، ثم توقفت عام 2014 ، حيث تم منح مصر مهلة»، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الجمارك على السيارات نهائيا يناير المقبل.



وأضاف موسى «الاتحاد الأوروبي عرض على مصر استيراد السيارات من دول الاتحاد الأوروبي بدون جمارك منذ 2004، وللأسف مصر لم تستفد من هذا العرض»، معلقًا «تأثير قرار إلغاء الجمارك على صناعة السيارات بمصر سيكون كارثيا».

