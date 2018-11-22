ديربي بحري.. المنصورة ضيفا على طنطا للمزاحمة على الصدارة

يحل فريق المنصورة ضيفا ثقيلا علي منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.





ويدخل ابناء ياسر الكناني بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بعد أزمة المستحقات الأخيرة والتي أثارت رعبهم خوفا على تراجع مستوي اللاعبين بينما يسعى الطنطاوية لتحقيق الثلاث نقاط والعودة للمنافسة على الصعود للممتاز.





كما أعلنت قناة "صدي البلد"، ٢ إذاعة الملحمة الجماهيرية لعشاق الفريقين.



