ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ديربي بحري.. المنصورة ضيفا على طنطا للمزاحمة على الصدارة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:19 ص
لقاء سابق بين الفريقين
لقاء سابق بين الفريقين
عبدالله هشام
يحل فريق المنصورة ضيفا ثقيلا علي منافسه طنطا اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز ب.

ويدخل ابناء ياسر الكناني بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بعد أزمة المستحقات الأخيرة والتي أثارت رعبهم خوفا على تراجع مستوي اللاعبين بينما يسعى الطنطاوية لتحقيق الثلاث نقاط والعودة للمنافسة على الصعود للممتاز.

كما أعلنت قناة "صدي البلد"، ٢ إذاعة الملحمة الجماهيرية لعشاق الفريقين.

ويحتل فريق المنصورة المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد ١٨ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر بينما جاء طنطا في المركز الرابع برصيد ١٥ نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم : أولياء أمور الطلاب على عينا وراسنا

أحمد موسى يعلن نسبة المصابين بعد مسح فيروس سي.. فيديو

شاهد.. أول رد لمحمد رمضان بعد حكم حبسه

مجلس إدارة المصري البورسعيدي يبحث تقديم استقالته في اجتماع طارئ

قاتل شقيقه بالمرج: اتفقنا على الانتحار سويا ولم أجرؤ على إنهاء حياتى

الأسد يوجه رسالة إلى الملك عبدالله الثانى والشعب الاردنى

شاهد .. سيدة تحمل ثعلبا في المترو

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة .. والأمطار الغزيرة في 4 مناطق

فساتين متميزة لنجمات مهرجان القاهرة السينمائي بتوقيع مهند كوجاك.. صور

الملك سلمان يفاجئ طفلة سعودية بكت بسبب عدم لقائه.. فيديو

انتحار طبيب أمراض نفسية وعصبية من أعلى برج سكنى فى دمنهور

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالمنيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو
برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟