الإنتاج الحربي يزيد من أوجاع الدراويش ويفوز عليه بثنائية في عقر داره .. فيديو

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بفوز ثمين أمام مضيفه الإسماعيلي ليزيد من أوجاعه ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.



تقدم الإنتاج عن طريق محمد مسعد، فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، قبل ان يضيف الهدف الثاني للعجلات الحربية موسى ديوارا ، فى الدقيقة 40 من زمن اللقاء.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن طارق طه من تقليص الفارق لصالح الدراويش من ركلة جزاء نفذها على يمين عامر عامر حارس الإنتاج الحربي لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.



الفوز رفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 22 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 13 فى المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري العام .