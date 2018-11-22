وزير التعليم العالي يشارك في ختام الأسبوع العربي للتنمية.. اليوم

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيشارك في جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الخميس.





وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه شارك في فعاليات افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



