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تعليم

وزير التعليم العالي يشارك في ختام الأسبوع العربي للتنمية.. اليوم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيشارك في جلسات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الخميس.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه شارك في فعاليات افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن اليوم الختامي للمؤتمر اليوم الخميس، هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة حيث ستتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمى وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.
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