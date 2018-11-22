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محافظات

محافظ دمياط: قناة البط مشروع يخدم الإنتاج السمكي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
محافظات زينب الزغبي
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير قناة البط التي تربط بين بحيرة المنزلة ونهر النيل المتصل بالبحر من ناحية قرية الخياطة؛ مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تجديد وتحسين جودة المياه بعدد من المناطق ببحيرة المنزلة بدمياط؛ لزيادة إنتاجية المزارع السمكية، وتحسين بيئة الإنتاج السمكى بمناطق الصيد الحر، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في مخاطبة الجهات المعنية لاستكماله في أسرع وقت ممكن.

وأضافت "عوض"، لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيخدم الصيادين المستفيدين من بحيرة المنزلة، وللحد من حالات التعدى على البحيرة، وعلى الصيادين؛ وحفاظًا على الثروة السمكية والإنتاج السمكى.
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