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أحمد موسى: الصحة العالمية كذبت المشككين في مبادرة فيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهادة منظمة الصحة العالمية عن مبادرة الرئيس السيسي خير رد على المشككين.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «شهادة ممثل منظمة الصحة العالمية حول نجاح مبادرة القضاء على فيروس سي كذبت المشككين».

وأعلنت وزارة الصحة فحص 10 ملايين مواطن خلال المرحلة الأول من المبادرة الرئاسية، حيث تم الكشف عن إصابة 422 ألف مواطن بفيروس سي بنسبة 5%.
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