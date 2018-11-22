ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 30 متهما في أحداث عنف المطرية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
أحمد مهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، الخميس، جلسة محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

loading...

ترشيحاتنا

الحكومة: معاش استثنائي لورثة شهداء حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

محمد رمضان ليس آخرهم.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

محمد الباز يكشف حقيقة نعش البحيرة الطائر ورفضه دخول المسجد

أحمد موسى يعرض لقطات قتل سائحة أمريكية على يد ميليشيات أردوغان

رد ناري من محمد صبحي على اتهامه بالنفاق للسلطة.. فيديو

مصنعي السيارات تكشف تأثير قرار صفر الجمارك على الصناعة المحلية.. فيديو

الوزراء : 100 ألف جنيه تعويضا لكل أسرة فى حادث المنيا الإرهابي

محمد صلاح يعلق على تحطيم الأرقام القياسية وأمنياته مع ليفربول

موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

وزير التعليم : أولياء أمور الطلاب على عينا وراسنا

التموين : حذف 3 فئات من البطاقات التموينية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو
برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا
الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟