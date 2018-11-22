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حوادث

خدمات مرورية في محيط الإصلاحات على الدائري من المريوطية حتى الأوتوستراد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، خدمات مرورية على الطريق الدائري، بمناطق أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية للطريق.

وقالت الإدارة، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إنه في إطار أعمال رفع كفاءة الحواجز الخرسانية من المريوطية وحتى طريق الأوتوستراد، استلزم استقطاع الحارة اليسري من كل اتجاه لتأمين منطقة الأعمال في الحواجز الخرسانية بمنتصف الطريق، واستقطاع الحارة اليمني من كل اتجاه لتأمين الأعمال في الحواجز الخرسانية الجانبية.

وتابعت: أن مدة الأعمال شهر من تاريخ ٢١ نوفمبر، على أن تكون الاعمال يوميا لمدة ٥ ساعات من ١٢ صباحا حتي ٥ صباحا.
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