مع تحذيرات الأرصاد .. إدارة المرور تدعو للالتزام بقواعد القيادة الآمنة

أفادت الإدارة العامة للمرور، بإجراء عمليات تمشيط بصورة مستمرة علي مدار الـ 24 ساعة، علي الطرق والمحاور الرئيسية للوقوف على الحالة الجوية مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار ، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.





وأشارت مصادر أمنية ، بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث علي الطرق الصحراوية والسريعة، للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.





وأضافت المصادر، أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه باستمرار شن حملات مرورية وامنية بصورة مستمرة على الطرق الصحراوية لفرض سيطرة امنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية، والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.





كما تدفع الادارة بصورة دورية بأقوال متحركة وسيارات الاغاثة إلي الطريق الدائري الاقليمي، لفرض السيطرة الأمنية علي، مع نشر خدمات مرورية علي البوابات الرئيسية للطرق الصحراوية لإغلاقها حال إنخفاض الرؤية وظهور الشبورة المائية حفاظا علي أرواح المواطنين.





وجاء بيان الادارة بتجديد الدعوات لقائدي المركبات والالتزام بالارشادات الهامة للقيادة الآمنة علي الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيء، جاء علي رأسها ضرورة إضاءة كافة انوار السيارة بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام انوار الانتظار، وعدم اغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، وتقليل السرعات في حدود الرؤية وليس في حدود السرعات القانونية، واستعمال مساحة المطر، واستخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة، وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الآمان والسير في منتصف الطريق بالإسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية .



