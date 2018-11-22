برلماني يؤيد استثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بشأن إجراء تعديلات قانونية لاستثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات، وإمكانية اختيارهم أي كلية يرغبون في دخوله.





وأكد "بركات"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يؤيد دخول الطالب إلى الكلية التى يختارها طبقا للمواد المؤهلة له سواء العلمية أو الأدبية، بغض النظر عن مجموعه الكلي، فعلى سبيل المثال إذا حصل طالب الثانوية العامة على نسبة 80% في مجموعه وحصل على الدرجات النهائية فى مادة الرياضيات فمن حق دخول كلية الهندسة.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه لا يريد أن يتم إجراء هذه التعديلات فى الوقت الحالى، خاصة وأن النظام التعليمي الجديد لم يتم الانتهاء منه، والطالب الآن يعتمد على الحفظ دون الفهم، ولكن يجب إجراء هذه التعديلات مع بدء النظام التعليمي الجديد، حيث يكون الطالب فى هذا الوقت معتمدا على الفهم وليس الحفظ وسيكون لديه القدرة على عمل أبحاث.