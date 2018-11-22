ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يؤيد استثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:38 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
معتز الخصوصى
أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بشأن إجراء تعديلات قانونية لاستثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات، وإمكانية اختيارهم أي كلية يرغبون في دخوله.

وأكد "بركات"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يؤيد دخول الطالب إلى الكلية التى يختارها طبقا للمواد المؤهلة له سواء العلمية أو الأدبية، بغض النظر عن مجموعه الكلي، فعلى سبيل المثال إذا حصل طالب الثانوية العامة على نسبة 80% في مجموعه وحصل على الدرجات النهائية فى مادة الرياضيات فمن حق دخول كلية الهندسة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه لا يريد أن يتم إجراء هذه التعديلات فى الوقت الحالى، خاصة وأن النظام التعليمي الجديد لم يتم الانتهاء منه، والطالب الآن يعتمد على الحفظ دون الفهم، ولكن يجب إجراء هذه التعديلات مع بدء النظام التعليمي الجديد، حيث يكون الطالب فى هذا الوقت معتمدا على الفهم وليس الحفظ وسيكون لديه القدرة على عمل أبحاث.

loading...

ترشيحاتنا

طاهر محمد طاهر: اختبرت في المقاولون بتي شيرت النادي الأهلي

كريم نيدفيد: الأهلي يحتاج إلى أولاده ولن أتخلى عن الفريق

مشروع الإفتاء لتفكيك الفكر المتطرف.. إصدار مطويات وأبحاث علمية مُعمقة ووحدة للرسوم المتحركة.. إصدار 300 فيديو قصير بالرسوم المتحركة خلال العام الواحد

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور

وزير التعليم : أولياء أمور الطلاب على عينا وراسنا

أمطار تساعد في إطفاء حرائق كاليفورنيا لكنها تثير مخاوف من السيول

هل اقتربت نهاية وجود إيران وتركيا في سوريا؟.. الولايات المتحدة تطالب بإخراج الجميع باستثناء روسيا.. وموسكو تلعب دور العميل المزدوج.. هل فاجأت واشنطن أردوغان؟

صحيفة تونسية: مهدي عبيد منهار وملازم الفراش منذ مباراة الأهلي والترجي

غدا استكمال التحقيقات مع عائشة الشاطر و5 آخرين في انتمائهم لجماعة الإرهابية

مجلس إدارة المصري البورسعيدي يبحث تقديم استقالته في اجتماع طارئ

بالأسماء.. السلعوة تعقر 5 أشخاص في إحدى قرى ملوي جنوب المنيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟