محافظ جنوب سیناء یتکفل بأحد حفظة القرآن الکریم

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمکتبه بدیوان عام المحافظة، بطور سيناء بالطالب محمد عبدالجليل محمد الغريب، فی الصف الخامس الابتداٸی بمعهد الطور الأزهری حیث تمکن من حفظ نصف القرآن الکریم وهو کفیف، وکان المحافظ قد قام بتکریمه ضمن حفظة القرآن الکریم فی ذکری المولد النبوی الشریف، فی مسابقة التشجیع علی حفظ القرآن الکریم والتی تجری سنویا برعایة اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سیناء ویتم تکریم الفاٸزین فیها بشهادات تقدیر ومکافآت مالیة کبیرة، وهدایا عینیه قیمه، خلال احتفالات جنوب سیناء، بالمناسبات الدینیه المختلفة.



حیث قرر المحافظ کفالة الطالب محمد عبدالجلیل بجمیع مصروفاته الدراسیه وملابسه حتی التحاق بالمستوی الجامعی.



وتقدم المحافظون بالشکر لأهل الطفل والأزهر الشريف، والأوقاف وکل من عاون وساهم فی التشجیع علی حفظ القرآن، ووعد فوده باستمراره فی تقدیم الدعم الکامل وتشجیع کل مجتهد ویمتلک موهبه فی جمیع المجالات علی ارض جنوب سیناء.



حضر اللقاء الشیخ جمال حبیب، رٸیس الإداره المرکزیه للمنطقه الازهریة بجنوب سیناء، والشیخ اسماعیل الراوی، وکیل وزارة الأوقاف بالمحافظه، والشیخ جلال شریف، وکیل مدیریة الأوقاف بجنوب سيناء، وأهالي الطالب.