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برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:09 م
عصام الفقي
عصام الفقي
هاني حسين
قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح لمنع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا، مضيفا:" من الضروري ألا يشتت تركيز الطبيب في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص".

وأضاف " الفقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" أقترح زيادة مرتب الطبيب الذي يختار العمل في المستشفيات الحكومية بحيث يكون متفرغا للعمل بها، وذلك لمنع استغلال بعض الأطباء الخاطئ للمستشفيات الحكومية".

وتابع: "يتضمن المقترح تخيير الطبيب بين العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك لإعطاء الفرصة وفتح المجال للأطباء الصغار لاكتساب خبرة العمل في المستشفيات الحكومية".
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