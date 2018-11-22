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ثقافة

احتفالية مشتركة بين مكتبة مصر الجديدة وقصور الثقافة باليوم العالمي للطفل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحتفل مكتبة مصر الجديدة للطفل فى العاشرة من صباح اليوم الخميس، باليوم العالمي للطفل والذي يصادف ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله عليه، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة . 

من جانبه أكد د.نبيل حلمى ، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، أن الاحتفالية تتضمن ورشة حكى للأطفال تتناول السيرة العطرة للرسول الكريم ويعرفون بميلاده فى لـ12 ربيع الأول في عام الفيل الموافق 571 ميلادي ، وتؤكد فيها على ضرورة الالتزام بخصال وأخلاق الحبيب المصطفى ، والتي ترسخ أسس الحياة والمبادئ الإنسانية الكفيلة بإشاعة التآلف والعدل والمساواة بين البشر .

كما أكدت مروة عبد الرحمن ، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، أن الاحتفالية تتضمن أيضا عروض فنون شعبية يقدم خلالها تابلوهات فنية عن العادات والتقاليد المتوارثة للاحتفال بمولد النبى والتى امتدت من العصر الفاطمي وحتى الآن .
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