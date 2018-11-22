الاستثمار: 4 شروط لقيد الشركات الأجنبية بمصر مجانا

كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن إمكانية قيد الشركات الأجنبية بمصر مجانًا عبر مركز خدمات المستثمرين ضمن إجراءات الوزارة لتحفيز بيئة الاستثمار، وأن زمن تنفيذ تلك الخدمة يصل لـ5 أيام بحد أقصى.





اشترطت الوزارة، مجموعة من المستندات والشروط وينبغي توافرها لقبول الطلب من بينها، تقديم طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار مرفق به صورة توكيل رسمي من الشركة الأم باسم مقدم الطلب وموثق عليه بالاطلاع علي الأصل، إضافة إلى نسخة من النظام الأساسي للشركة أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية ومصدق عليه من القنصلية ووزارة الخارجية المصريتين ومترجم للغة العربية.





وأوضحت الوزارة، أنه ينبغي توافر قرار من الشركة الأولي بالخارج بتعيين مدير للفرع في مصر، وصدور إقرار من الشركة الأم بعد سبق فتح فرعًا للشركة بمصر مصدق عليه من القنصلية ووزارة الخارجية ومترجم للغة العربية ومرفق به صورة ضوئية، بجانب وجود شهادة بنكية بما يعادل 5 آلاف جنيه بالعملة الحرة وبالسعر الرسمي باسم فرع الشركة، إضافةً إلى وجود صورتين من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع ومثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الاطلاع علي الاصل وصورتين من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر بعد الاطلاع علي الاصل وصورة من مستخرج من السجل التجاري للشركة المصرية المتعاقد عليها واستيفاء نموذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبي ومديرها بمصر.