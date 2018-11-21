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منوعات

كلاب برية شرسة تفترس امرأة صينية.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع لايف ليك المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة مقطع فيديو صادما، يظهر حادثة هجوم مجموعة من الكلاب البرية الشرسة على سيدة تسير بمفردها في بلدة صينية.

وحسب روسيا اليوم، قاومت السيدة فى بداية الإعتداء حتى استسلمت للهجوم الجماعي، أمام كثرة الكلاب وشراستها، وتلقت جروحًا عميقة.

ولحسن حظ الضحية، كان هناك شابان يعبران الطريق بالصدفة، وحاولا إنقاذ المرأة حتي نجحا، وتم نقلها إلى المستشفى عقب تعرضها لصدمة شديدة، وإصابتها بجروح بالغة.

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