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أخبار البلد

تعرف على طريقة تقليل فاتورة الكهرباء رغم استخدام السخان

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء نور الدين
تشغيل السخان في تلك الفترة وحتى نهاية فصل الشتاء أمر ضروري لا غنى عنه، ومع ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء لابد من ترشيد الاستهلاك، لذلك يجب الاستخدام الأمثل للسخان، حتى لا تصل الفاتورة إلى مبالغ كبيرة أو استنفاد شحن العداد مسبوق الدفع.

وتقدم "صدى البلد" أهم الإرشادات لاستخدام السخان وتقليل فاتورة الكهرباء وهي: 

يفضل استخدام سخان يعمل بالغاز بدلا من الكهرباء، لأن أحجام سخانات الغاز صغيرة نسبيا إذا قورنت بأحجام السخانات الكهربائية، وتعتبر سخانات الغاز موفرة وذلك لأن الغاز المستخدم فيها يكون دائما أرخص من الكهرباء.

ضبط السخان عند درجة حرارة متوسطة لأن ضبطه عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان، ويقلل العمر الافتراضي، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

يُفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تُفقد بالإشعاع، فتنخفض درجة حرارة المياه، وبالتالى يستمر السخان في العمل، أي يستهلك كهرباء أكثر.

يُفضل ضبط «الثرموستات» عند درجة الحرارة المناسبة (50- 60 درجة مئوية)، حيث يوجد الترموستات أسفل السخان، ويتم ضبطه بمعرفة الوكيل أثناء فترة الضمان، وإذا انتهت فترة الضمان يضبط بمفك، وإذا تم ضبط ترموستات السخان الكهربي عند درجات حرارة عالية تقارب درجة الغليان فإن هذا يؤدي إلى إجهاد السخان وقصر عمره الافتراضي ورفع سعر فاتورة الكهرباء.

-يُفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة حوالي نصف ساعة.

-المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنة تؤدى إلى فقد درجة الحرارة، أي استهلاك أكثر للكهرباء، وارتفاع في قيمة فاتورة الكهرباء.

-يُفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.

-لا تدع المياه الساخنة تنهال بلا داع، ولكن استخدام الكمية المناسبة التي تحتاجها.

-صرف ربع كمية مياه الخزان كل 3 أشهر أو 6 أشهر، للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان.

-استخدام مواسير المياه الساخنة من نوع بربولين (الحافظة لدرجة الحرارة)، أو استخدام مواسير معدنية مجلفنة معزولة عزلا حراريا جيدا.
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