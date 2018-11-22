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اقتصاد

صورة نموذج تظلم بطاقات التموين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:20 ص
صدى البلد
محمد صبيح
ينشر "صدى البلد"، صورة نموذج تدقيق البيانات بمكاتب التموين، والتي يقدمها المواطن عند تقديم تظلم بشأن بيانات البطاقة التموينية.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتوثيق ونظم المعلومات، إن فترة تلقي تظلمات المواطنين بشأن بيانات بطاقات التموين ممتدة حتى نهاية العام.

وطالب مستشار وزير التموين، في تصريحات له، أي مواطن لديه مشكلة في بيانات البطاقة التموينية، بالتوجه إلى أقرب مكتب تموين داخل محافظته، ويسحب استمارة ثمنها جنيه ويملؤها بالبيانات الصحيحة، ويسجل الاسم رباعيا كاملا والرقم القومي الصحيح له ثم بيانات البطاقة، وتلك الخدمة تسمى تعديل بيانات أفراد.

صورة نموذج تظلم بطاقات التموين
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