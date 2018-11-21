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الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة .. والأمطار الغزيرة في 4 مناطق

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ غدا في غرب البلاد تتمثل في انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل القاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الأمطار تصل ذروتها يومي الجمعة والسبت علي سلسلة جبال البحر الأحمر وسيناء، وتصل الأمطار من منطقة السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستزداد كثافتها عن العام الماضي، حيث سقطت بالفعل سيول في منطقة جبال البحر الأحمر، سيناء والساحل الشمالي، ولكن لم يشعر بها المواطنون نظرا للاستعدادات التي قامت بها الحكومة.
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