وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي" أمس، الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والذي يقام على هامش فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، المقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري.





ويوثق المعرض، من خلال مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية والكتب، لتاريخ كل دورات المهرجان على مدار السنوات السابقة، ابتداء من أول دورة له برئاسة الكاتب الصحفى الراحل كمال الملاخ وصولا إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي، كما أنه يلقي الضوء علي الأحداث السياسية التي تواترت مع المهرجان وأثرت به، ويستمر المعرض حتى نهاية المهرجان.



