ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي" أمس، الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والذي يقام على هامش فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، المقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

ويوثق المعرض، من خلال مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية والكتب، لتاريخ كل دورات المهرجان على مدار السنوات السابقة، ابتداء من أول دورة له برئاسة الكاتب الصحفى الراحل كمال الملاخ وصولا إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي، كما أنه يلقي الضوء علي الأحداث السياسية التي تواترت مع المهرجان وأثرت به، ويستمر المعرض حتى نهاية المهرجان.

حضر المعرض، كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والفنانون "حسين فهمي، مصطفي فهمى، لبلبة"، والدكتورة سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس جمعية أولادنا، والفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، وعدد كبير من صنّاع السينما.
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
وزيرة الثقافة تشهد معرض رحلة مهرجان القاهرة السينمائي بالهناجر ..صور
loading...

ترشيحاتنا

خبير مائي: التواجد العربي في ملف سد النهضة لم يكن بالصورة التي نتمناها‏

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة بعد غد

وزير التعليم: تلاميذ أولى ابتدائي لن يؤدوا امتحانات نصف العام

كارتيرون: أعترف بالفشل في حصد لقب دوري الأبطال.. وهذا سبب انفعالي على اللاعبين

مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

حسام باولو: بعت موبايلي بـ800 جنيه علشان أخطب

محافظ دمياط: قناة البط مشروع يخدم الإنتاج السمكي

حكم كفالة اليتيم غير المسلم

مايسة شوقي تعرض رؤيتها لتطوير ملف السكان خلال ملتقى الخبراء بالمجلس القومي

الزمالك يسعى لاقتناص نقاط الداخلية اليوم

التشكيلية إيمان حسين تجسد جمال العشوائية في لوحات فنية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات أيتن عامر

فساتين زفاف خيالية من فالدرين ساهيتي ..صور

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟