شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من البوسترات الخاصة بالجزء الثانى من فيلم "الفيل الازرق" والذى من المقرر ان يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.



وعرض الجزء الأول من "الفيل الأزرق" عام 2014 وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدى والجماهيرى حيث حصد فى شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، ويعد الجزء الثانى من الفيلم من الأعمال المرتقبة بقوة من قبل الجمهور.



الجزء الأول من "الفيل الأزرق"، قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقًا قديمًا يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.