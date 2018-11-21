ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من البوسترات الخاصة بالجزء الثانى من فيلم "الفيل الازرق" والذى من المقرر ان يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

وعرض الجزء الأول من "الفيل الأزرق" عام 2014 وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدى والجماهيرى حيث حصد فى شباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، ويعد الجزء الثانى من الفيلم من الأعمال المرتقبة بقوة من قبل الجمهور.

الجزء الأول من "الفيل الأزرق"، قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقًا قديمًا يحمل إليه ماضيًا جاهد طويلًا لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.
شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق
شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق
شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق
شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق
شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق
loading...

ترشيحاتنا

الأهلى يتلقى صدمة جديدة فى مركز حراسة المرمى قبل مواجهة الوصل

قاتل شقيقه بالمرج: اتفقنا على الانتحار سويا ولم أجرؤ على إنهاء حياتى

شاهد.. أول رد لمحمد رمضان بعد حكم حبسه

السعوديون يهاجمون موقع أمازون الأمريكي من جديد ودعوات للمقاطعة

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

تعليق نارى من ميمي عبد الرازق ضد اتحاد الكرة بعد خسارة المصرى

أحمد موسى يعرض لقطات قتل سائحة أمريكية على يد ميليشيات أردوغان

أنباء سارة عن حالة الخطيب الصحية بعد إجراء جراحة فى ألمانيا

عايدة الأيوبي تفسر سبب اختفائها عن الفن ورجوعها بالشكل الحالي

محمد رمضان ليس آخرهم.. هؤلاء الفنانون خلف القضبان

تعليق صادم من وليد صلاح الدين على قرب توليه إدارة الكرة بـ الأهلي

محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو
برلماني يتقدم بمقترح منع الأطباء من مزاولة المهنة في القطاعين الحكومي والخاص معا
الهيئة العربية للتصنيع تعلن عن خبر سار بخصوص السيارات.. فيديو
فيديوجراف| هالك الإيراني يواجه الوحش البريطاني في نزال ناري
ممدوح شعبان: إعمار قرية الروضة يثبت للعالم أن الإرهاب لن يرهبنا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟