مصطفى الفقي: التليفزيون أثر بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار السياسي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن التلفاز أثر بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار السياسي في مصر وكافة أنحاء العالم، حيث استطاع نقل المواطنين من الكلمة الصماء إلى الصورة.





وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التلفزيون هو أساس عملية التواصل المجتمعة، واصفا إياه أنه الأب الشرعي لكل الأجهزة الإلكترونية التي يستعملها الجماهير الآن.



