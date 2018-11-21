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مصطفى الفقي: التليفزيون أثر بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار السياسي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن التلفاز أثر بشكل كبير على طريقة اتخاذ القرار السياسي في مصر وكافة أنحاء العالم، حيث استطاع نقل المواطنين من الكلمة الصماء إلى الصورة.

وأوضح الفقي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التلفزيون هو أساس عملية التواصل المجتمعة، واصفا إياه أنه الأب الشرعي لكل الأجهزة الإلكترونية التي يستعملها الجماهير الآن.

وأضاف المحلل السياسي، أن دخول التلفزيون مصر عام 1960 كانت طفرة ونقلة كبير داخل المجتمع المصري، حيث جمع المواطنين داخل المقاهي وكان لكل حي تلفزيونة الخاص الذي تجمع الناس من حولة لمشاهدته.
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