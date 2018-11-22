برلمانية تتقدم بمشروع قانون لتنظيم المعامل الطبية

قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم المعامل الطبية، خاصة وأن القانون الحالى لم يتم تعديله منذ الخمسينيات، مشيرة إلى أنها ستتقدم به إلى لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشته.





وأشارت "إسماعيل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مشروع القانون مهم جدا خاصة وأنه سينظم عمل المعامل فى الطبية بمصر، فى ظل وجود عشوائية فى فتح هذه المعامل، حيث إننا من الممكن أن نجد طبيبا بيطريا يقوم بفتح معمل طبى من غير المؤهلين لذلك.



