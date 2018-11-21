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رياضة

جماهير الإسماعيلي لـ ابراهيم عثمان بعد الخسارة من الإنتاج: ارحل

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
طالبت جماهير النادى الإسماعيلي المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة قلعة الدراويش بالرحيل عقب تراجع مستوى الفريق وخسارته امام الإنتاج الحربي فى الدورى الممتاز.

وتلقى فريق الدراويش هزيمة أمام الإنتاج الحربي الذى يقوده فنيا مختار مختار بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الخامسة عشرة من المسابقة المحلية.

وشنت جماهير الدراويش فى المدرجات هجوما عنيفاعقب الخسارة أمام إنتاج مختار ضد رئيس النادى المهندس ابراهيم عثمان قائلين: ارحل.

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