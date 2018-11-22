ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر التوصيات الفنية الشهرية للإدارة المركزية للبساتين الخاصة وحدائق الموز

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
تقدم الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمزارعين بناء على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق الموز.

وجاء ضمن التوصيات الفنية الشهرية بخصوص أراضي الوادي، إضافة السماد العضوي في حالة عدم اضافته في الشهر الماضي، وجمع السباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو وترك الساق الكاذب حتى شهر مارس، وضع أكياس البولي إثيلين الزرقاء وإزالة الجور المصابة، أما في المشتل الاهتمام بترطيب المشتل دون مغالاة. 

أما التوصيات الخاصة لزراعة الموز فى الأراضي الرملية، فأولها الاهتمام بإضافة السماد العضوي إن لم يكن تم إضافته من قبل و تقليل معدلات الري لتصل إلى 10ـ 15 م / ف/ يوم.

loading...

ترشيحاتنا

هجوم ناري من إبراهيم حسن على حكام مباراة بيراميدز ودجلة

مجلس المصري: إقالة ميمي عبد الرازق وميدو الأقرب

مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارة مع نقل بطريق الزعفرانة بني سويف

تعليق نارى من ميمي عبد الرازق ضد اتحاد الكرة بعد خسارة المصرى

محسن صلاح: نسعى لاحتراف طاهر محمد طاهر ليسير على خطى صلاح والنني

حسام باولو: بعت موبايلي بـ800 جنيه علشان أخطب

الأهلى يتلقى خبرا سارا فى الامارات قبل مواجهة الوصل فى كأس زايد

شاب بلجيكي يحرج الرئيس الفرنسى ويلقنه درسا قاسيا

علشان صحة قلبك.. احرص على تناول هذه الأطعمة

أطول فتاة في العالم عمرها 11 عاما فقط.. فيديو وصور

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة .. والأمطار الغزيرة في 4 مناطق

مجلس إدارة المصري البورسعيدي يبحث تقديم استقالته في اجتماع طارئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بوسترات دعائية للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق

آخر كلمات طبيب البحيرة المنتحر: أعطني القوة لكي أذهب .. صور

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

فيديو

مصر تحصد مقعدين في بطولة العالم 2019 للسيارات ..فيديو
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
رسالة من الخطيب لجماهير النادي الأهلي بعد تماثله للشفاء ..فيديو
طبيب قلب: ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي ضروري لعلاج الدهون.. فيديو
طرح البرومو الدعائي لـ The Lego Movie 2 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟