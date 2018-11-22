ننشر التوصيات الفنية الشهرية للإدارة المركزية للبساتين الخاصة وحدائق الموز

تقدم الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية للمزارعين بناء على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر ديسمبر الخاصة بحدائق الموز.





وجاء ضمن التوصيات الفنية الشهرية بخصوص أراضي الوادي، إضافة السماد العضوي في حالة عدم اضافته في الشهر الماضي، وجمع السباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو وترك الساق الكاذب حتى شهر مارس، وضع أكياس البولي إثيلين الزرقاء وإزالة الجور المصابة، أما في المشتل الاهتمام بترطيب المشتل دون مغالاة.





أما التوصيات الخاصة لزراعة الموز فى الأراضي الرملية، فأولها الاهتمام بإضافة السماد العضوي إن لم يكن تم إضافته من قبل و تقليل معدلات الري لتصل إلى 10ـ 15 م / ف/ يوم.