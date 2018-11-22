إطلاق حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مُكبرة بمديرية أمن الإسكندرية.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة عسل النحل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانِ الرمل، لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، و مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وعُثر بداخل المصنع على (2844 عبوة عسل نحل منتج نهائى- 500 لتر عسل نحل معد للتعبأة- 525 لتر عسل نحل هواك ومرتجعات).



كما تم ضبط المدير المسئول عن المدير المسئول عن محل لبيع حلوى المولد النبوى كائن بدائرة قسم شرطة المنشية .. لحيازته منتجات مجهولة البيانات وغير صالحة للإستهلاك وبحوزته (13200 قطعة حلوى).



وضبط مطحن لقيام المسئولين بتجميع الدقيق البلدى المدعم، وإعادة نخله وبيعه على أنه دقيق فاخر وضُبط بداخله (140 جوال دقيق بإجمالى أوزان بلغت 7 طن)، وضبط المدير المسئول عن صاحب فرش لبيع المخللات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته وعرضه (كمية من المخللات وزنت 660 كيلو جرام مجهولة البيانات، وغير صالحة للاستهلاك).