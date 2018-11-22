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برلمان

برلماني يتقدم بتعديلات على مشروع قانون التعليم

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:43 ص
النائب هانى أباظة
النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه سيتقدم بتعديلات على مشروع قانون التعليم موقع عليه أكثر من 65 نائبًا، فى ضوء نظام التعليم الجديد.

وأشار "أباظة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون التعليم حتى الآن، لافتًا إلى أنه سيتقدم به خلال دور الانعقاد المقبل؛ نظرًا لأنه سيكون فيها عمل كبير جدًا.

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أنه ضد تجريم الدروس الخصوصية، خاصة وأن النظام التعليمى الجديد من المقرر أن ينمى الثقة بين أولياء الامور والمنظومة الجديدة، حتى يشعر الطالب بالنظام الجديد، وألا يعتمد على المدرس ويشعر بعدم جدوى الدروس الخصوصية.

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