انطلاق المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية بالقاهرة الإثنين

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن انطلاق المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الحالي بمشاركة وزراء البترول والثروة المعدنية بالدول العربية تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".





وأوضح " الملا" ، أن المؤتمر يتزامن مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين ووضع خارطة طريق للنهوض به تحكمها المصلحة العامة للدولة، والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى والإيرادات العامة للدولة.