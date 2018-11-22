ضبط مصنع لإنتاج العصائر المغشوشة بالغربية

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين، عدة حملات أمنية مكبرة بمديرية أمن الغربية.
وتمكنت الحملات، من ضبط صاحب مصنع عصائر "بدون ترخيص"، حيث تم ضبط "خط الإنتاج وتصنيع العصائر عبارة عن ٤ ماكينات- ٨٢٠٠ عبوة عصائر معبأة- كمية كبيرة من المواد الخام- كمية كبيرة من الملصقات مدون عليها علامات تجارية وهمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
وتمكنت الحملات، من ضبط صاحب مصنع عصائر "بدون ترخيص"، حيث تم ضبط "خط الإنتاج وتصنيع العصائر عبارة عن ٤ ماكينات- ٨٢٠٠ عبوة عصائر معبأة- كمية كبيرة من المواد الخام- كمية كبيرة من الملصقات مدون عليها علامات تجارية وهمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.