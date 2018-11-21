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فن

جيسون ديرولو يصل غدا لمشاركة تامر حسني في حفل الجمعة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلن منظمو حفل الفنان تامر حسنى وجيسون ديرولو عن وصول الفنان العالمي غدا وذلك استعدادا الى الحفل الذى من المقرر ان يقام 23 نوفمبر الحالى.

وحددت الجهة المنظمة للحفل قيمة التذاكر وتنقسم إلى ثلاث فئات الأولى 500 جنيه، الثانية 750 جنيها والثالثة تصل إلى 1250 جنيها، ويمنع من هم دون العشر سنوات من حضور الحفل.

يذكر أن تامر حسنى قدم منذ أيام قليلة حفلا غنائيا فى كايرو فيستيفال وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا خاصة أنه كان الحفل الأول له بعد تعرضه للإصابة فى الأحبال الصوتية.
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