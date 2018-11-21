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الفقي: التليفزيون لعب دورا كبيرا في الدعاية السياسية الأمريكية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي، إن التلفزيون لعب دورا كبيرا في الدعاية السياسية الأمريكية في الانتخابات الرئاسية، حيث استطاع التلفاز في ستينيات القرن الماضي إعداد شخصية وكاريزما للرئيس كي يظهر بها على شاشة التلفاز أمام جماهيره.

وأضاف "الفقي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن التلفزيون أتاح للجماهير رؤية جمال عبد الناصر، حيث بدأت التلفزيون في عرض زيارات وبعض اجتماعات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار المفكر السياسي، إلي أن اتخاذ القرار السياسي تأثر بالتلفاز بشكل كبير، مؤكدا أن خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أثار عواطف ووطنه الشعب المصري نظرا لإذاعة صوت وصورة وليس بثا إذاعيا.
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